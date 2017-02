»Willemsen legt auf«

Diese Sendung war Kult im NDR-Radioprogramm: Roger Willemsen, Publizist und Moderator, Musikkenner und -liebhaber verband in „Willemsen legt auf“ Jazz und Klassik auf einzigartige Weise. Leidenschaftlich, wortwitzig und charmant riss er überflüssige Genregrenzen nieder und entdeckte zwischen seinen Raritäten die abenteuerlichsten Parallelen. In knapp 300 Sendungen und vielen Live-Veranstaltungen, dabei zwei Mal unterstützt von Anke Engelke, teilte er seine Begeisterung für Coltrane, Parker, Purcell und Co. mit seinen Hörern.

Hören Sie auf 9 CDs die besten Folgen und Veranstaltungsmitschnitte von „Willemsen legt auf“. Hinzu kommt eine Bonus-DVD mit sämtlichen Moderationen von „Engelke & Willemsen legen auf“. Ein echter Genuss für alle Willemsen- und Musikliebhaber, die seine mitreißenden Erzählungen noch einmal in Ruhe anhören und ansehen möchten.



Das besondere ZEIT-Extra: Roger Willemsen hat unter dem Titel „Willemsen hört“ auch für die ZEIT feinsinnige und eloquente Musik-Kolumnen geschrieben, die hier erstmals in einem exklusiven Begleitbuch zu dieser Edition erscheinen.