Gartenlicht »Lighthouse«

»Lighthouse« ist der Hingucker für den Garten. Durch das, an einen Leuchtturm angelehntes Design, bringt er ein ganz besonderes Flaire in jeden Außenbereich. Teelichter oder Blockkerzen sorgen hinter dem weiß gefärbten Glas für angenehm warme Lichteffekte. Und das in 2 wahrhaft beeindruckenden Größen, die zusammen kombiniert am besten harmonieren.

Details: