ZEIT-Sonderedition »Terrasport IV Bronze« von Mühle-Glashütte

Edle Fliegeruhr mit ursprünglichem Charakter

Die »Terrasport IV Bronze« führt die Erfolgsgeschichte der Fliegeruhren aus der Traditionsmanufaktur Mühle-Glashütte auf konsequente Weise fort. Exklusiv für DIE ZEIT erscheint die auf nur 100 Stück limitierte Sonderedition mit einem blauen Zifferblatt und bronzefarbenen Details. Die individuelle Nummerngravur macht jedes Exemplar zum Unikat. Für das Gehäuse (Ø 42,0 mm) verwenden die Mühle-Uhrmacher mit Aluminiumbronze ein geradezu archaisches, strapazierfähiges Material, das auch im Schiffbau Verwendung findet. Entsprechend den Tragegewohnheiten setzt es nach einiger Zeit eine Patina an, die jede Uhr so einzigartig wie ihren Träger macht. Durch den leichten Abstand der Grifffläche zum Gehäuse bietet die pilzförmige Krone einfachste Handhabung und ist mit der charakteristischen Windmühlen-Gravur versehen, die in der Sonderedition im Hochrelief aus der Krone herausgearbeitet ist.

Das Sichtfenster im verschraubten Edelstahlboden gibt den Blick auf das verlässliche Schweizer Automatikwerk SW 200-1 frei, das in der Version Mühle mit kennzeichnenden Oberflächenveredelungen, dem Glashütter Sonnenschliff und der patentierten Spechthalsregulierung überzeugt.

Sichern Sie sich jetzt Ihr streng limitiertes Exemplar der »Terrasport IV BRONZE«. Sie erhalten die charaktervolle Fliegeruhr mit hochwertigem Vintage-Lederband zum Preis von nur 1.800,00€.